Румянцев и Воронина стали призерами этапа Кубка мира в Норвегии

В норвежском Хамаре проходит этап Кубка мира по конькобежному спорту.
Россиянин Александр Румянцев стал вторым на дистанции 5000 м. Спортсмен проиграл только норвежцу Сверре Лунде Педерсену. Тройку лучших замкнул канадец Тед-Ян Блумен.
На дистанции 3000 м у женщин россиянка Наталья Воронина показала второй результат. Победу одержала чешка Мартина Сабликова. Третьей стала Мария Зуева из Белоруссии.
Хамар (Норвегия)
Конькобежный спорт
Кубок мира
Мужчины, 5000 м
1. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) – 6.16,168
2. Александр Румянцев (Россия) – 6.19,249
3. Тед-Ян Блумен (Канада) – 6.20,446
Женщины, 3000 м
1. Мартина Сабликова (Чехия) – 4.02,177
2. Наталья Воронина (Россия) – 4.03,766
3. Мария Зуева (Белоруссия) – 4.03,803.