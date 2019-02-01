Румянцев и Воронина стали призерами этапа Кубка мира в Норвегии

Конькобежный спорт 01 февраля 2019 19:52 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В норвежском Хамаре проходит этап Кубка мира по конькобежному спорту.

Россиянин Александр Румянцев стал вторым на дистанции 5000 м. Спортсмен проиграл только норвежцу Сверре Лунде Педерсену. Тройку лучших замкнул канадец Тед-Ян Блумен.

На дистанции 3000 м у женщин россиянка Наталья Воронина показала второй результат. Победу одержала чешка Мартина Сабликова. Третьей стала Мария Зуева из Белоруссии.

Хамар (Норвегия)

Конькобежный спорт

Кубок мира

Мужчины, 5000 м

1. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) – 6.16,168

2. Александр Румянцев (Россия) – 6.19,249

3. Тед-Ян Блумен (Канада) – 6.20,446

Женщины, 3000 м

1. Мартина Сабликова (Чехия) – 4.02,177

2. Наталья Воронина (Россия) – 4.03,766

3. Мария Зуева (Белоруссия) – 4.03,803.