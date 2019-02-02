Кулижников победил на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Норвегии - Советский спорт
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Конькобежный спорт02 февраля 2019 20:02Источник: «Советский спорт»

Кулижников победил на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Норвегии

Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золото на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в норвежском Хамаре.

Россиянин показал результат 34,652 секунды. Второе место завоевал южнокореец Ким Джун Хо (отставание 0,06 секунды), бронзовая медаль у голландца Дай Дай Нтаба (+0,11).

Россиянин Руслан Мурашов занял восьмое место (+0,34), а Виктор Муштаков был дисквалифицирован.

Хамар (Норвегия)
Конькобежный спорт
Кубок мира
Пятый этап
Мужчины. 500 метров

1. Павел Кулижников (Россия) — 34,49
2. Ким Джун Хо (Республика Корея) — +0,06
3. Дай Дай Нтаб (Голландия) — +0,11
...8. Руслан Мурашов (Россия) — +0,34

#кулижников павел#Кубок мира по конькобежному спорту#мурашов руслан
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