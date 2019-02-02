Конькобежный спорт 02 февраля 2019 20:02 Источник: «Советский спорт»

Кулижников победил на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Норвегии

Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золото на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в норвежском Хамаре.