Юсков выиграл дистанцию 1500 метров в Хамаре

Конькобежный спорт 03 февраля 2019 20:00 Автор: Липкин Антон

Российский конькобежец одержал третью победу в сезоне.

Трехкратный чемпион мира Денис Юсков занял первое место на дистанции 1500 метров на пятом этапе Кубка мира в Хамаре.

29-летний российский конькобежец показал результат 1 минута 44,957 секунды, опередив на 1,33 секунды Ховарда Бекко из Норвегии. Третьим стал Ким Мин Сок из Южной Кореи.

Для Юскова эта победа стала третьей в нынешнем сезоне. Ранее он выиграл 1500 метров в Обихиро и Томашуве-Мазовецком.

В общем зачете на этой дистанции Юсков лидирует, опережая на 20 очков Сеитаро Ичинохе из Японии.

Хамар (Норвегия)

Кубок мира

5-й этап

Мужчины

1500 метров

1. Денис Юсков (Россия) – 1.44,957

2. Ховард Бекко (Норвегия) – +1,33

3. Ким Мин Сок (Южная Корея) – +1,44…

12. Сергей Трофимов (Россия) – +2,81

13. Сергей Грязцов (Россия) – +2,93

14. Даниил Беляев (Россия) – +3,09 (личный рекорд)

Общий зачет: 1. Юсков – 223 очка. 2. Сеитаро Ичинохе (Япония) – 203. 3. Ким Мин Сок – 199.