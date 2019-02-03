Юсков выиграл дистанцию 1500 метров в Хамаре - Советский спорт
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Конькобежный спорт03 февраля 2019 20:00Автор: Липкин Антон

Юсков выиграл дистанцию 1500 метров в Хамаре

Российский конькобежец одержал третью победу в сезоне.

Трехкратный чемпион мира Денис Юсков занял первое место на дистанции 1500 метров на пятом этапе Кубка мира в Хамаре.

29-летний российский конькобежец показал результат 1 минута 44,957 секунды, опередив на 1,33 секунды Ховарда Бекко из Норвегии. Третьим стал Ким Мин Сок из Южной Кореи.

Для Юскова эта победа стала третьей в нынешнем сезоне. Ранее он выиграл 1500 метров в Обихиро и Томашуве-Мазовецком.

В общем зачете на этой дистанции Юсков лидирует, опережая на 20 очков Сеитаро Ичинохе из Японии.

Хамар (Норвегия)
Кубок мира
5-й этап
Мужчины
1500 метров

1. Денис Юсков (Россия) – 1.44,957
2. Ховард Бекко (Норвегия) – +1,33
3. Ким Мин Сок (Южная Корея) – +1,44…
12. Сергей Трофимов (Россия) – +2,81
13. Сергей Грязцов (Россия) – +2,93
14. Даниил Беляев (Россия) – +3,09 (личный рекорд)

Общий зачет: 1. Юсков – 223 очка. 2. Сеитаро Ичинохе (Япония) – 203. 3. Ким Мин Сок – 199.

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