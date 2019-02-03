Голикова стала второй на дистанции 500 метров в Хамаре, Фаткулина – третья

Победу одержала Херцог.
Российская конькобежка Ангелина Голикова стала серебряным призером на дистанции 500 метров на пятом этапе Кубка мира в Хамаре.
27-летняя Голикова проиграла 0,28 секунды Ванессе Херцог из Австрии. Третье место заняла бронзовый призер Олимпийских игр Ольга Фаткулина.
Еще одна представительница России – Дарья Качанова – показала пятый результат.
В общем зачете Фаткулина, Голикова и Качанова идут друг за другом со второго по четвертое место.
Хамар (Норвегия)
Кубок мира
5-й этап
Женщины
500 метров
1. Ванесса Херцог (Австрия) – 37,612
2. Ангелина Голикова (Россия) – +0,28
3. Ольга Фаткулина (Россия) – +0,47…
5. Дарья Качанова (Россия) – +0,62…
13. Ирина Кузнецова (Россия) – +1,06
Общий зачет: 1. Херцог – 504 очка. 2. Фаткулина – 403. 3. Голикова – 388. 4. Качанова – 370.