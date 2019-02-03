Голикова стала второй на дистанции 500 метров в Хамаре, Фаткулина – третья - Советский спорт
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Конькобежный спорт03 февраля 2019 20:24Автор: Липкин Антон

Голикова стала второй на дистанции 500 метров в Хамаре, Фаткулина – третья

Победу одержала Херцог.

Российская конькобежка Ангелина Голикова стала серебряным призером на дистанции 500 метров на пятом этапе Кубка мира в Хамаре.

27-летняя Голикова проиграла 0,28 секунды Ванессе Херцог из Австрии. Третье место заняла бронзовый призер Олимпийских игр Ольга Фаткулина.

Еще одна представительница России – Дарья Качанова – показала пятый результат.

В общем зачете Фаткулина, Голикова и Качанова идут друг за другом со второго по четвертое место.

Хамар (Норвегия)
Кубок мира
5-й этап
Женщины
500 метров

1. Ванесса Херцог (Австрия) – 37,612
2. Ангелина Голикова (Россия) – +0,28
3. Ольга Фаткулина (Россия) – +0,47…
5. Дарья Качанова (Россия) – +0,62…
13. Ирина Кузнецова (Россия) – +1,06

Общий зачет: 1. Херцог – 504 очка. 2. Фаткулина – 403. 3. Голикова – 388. 4. Качанова – 370.

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