Ангелина Голикова: Сборная России готова очень хорошо

Конькобежный спорт 06 февраля 2019 19:49 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Российская конькобежка Ангелина Голикова рассказала о готовности сборной России к чемпионату мира в немецком Инцеле.

«Атмосфера тут достаточно хорошая и лед достаточно быстрый. Что бежать первым — 500 метров или командный спринт? Это не имеет значения, потому что мы сейчас готовы очень хорошо и разницы нет, что будет впереди. Многие иностранцы говорят между собой, что у нас сильная команда. В спринте главное, чтобы у нас все было слаженно. Я уверенна в Дарье Качановой, третий круг — ее сильная сторона. Были сомнения по пружинам на коньках, сменили их, чтобы изменилась жесткость, но мне кажется, что это чисто психологический момент, так что вернусь к своим старым конькам», - цитирует Голикову «Матч ТВ».

Чемпионат мира по конькобежному спорту пройдет с 7 по 10 февраля. Командные спринты запланированы на 7 февраля.