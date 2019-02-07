Конькобежка Воронина выиграла бронзу чемпионата мира на дистанции 3000 м

Конькобежный спорт 07 февраля 2019 20:11 Источник: «Советский спорт»

Российская спортсменка Наталья Воронина заняла третье место на дистанции 3000 м на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях.

Воронина показала результат 3 минуты 59,992 секунды. Победительницей стала чешская спортсменка Мартина Сабликова, установившая рекорд катка (3 минуты 58,911 секунды). Серебро завоевала представительница Голландии Антуанетте де Йонг.

Инцелль (Германия)

Конькобежный спорт

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Женщины, 3000 метров

1. Мартина Сабликова (Чехия) — 3.58,91 (рекорд катка)

2. Антойнетте де Йонг (Нидерланды) — +0,50

3. Наталья Воронина (Россия) — +1,08

...8. Евгения Лаленкова (Россия) — +4,66

...10. Елена Сохрякова (Россия) — +7,56