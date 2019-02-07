Ольга Фаткулина: Мы первый раз бежали таким составом, и есть медаль

Конькобежный спорт 07 февраля 2019 20:18 Источник: «РИА Новости»

Российская конькобежка Ольга Фаткулина прокомментировала бронзу в командном спринте на чемпионате мира в Германии.

- На самом деле, мы первый раз бежали таким составом, и есть медаль. В принципе, вообще здорово, что была возможность в первый день простартовать, кураж поймать, как-то освоиться перед личными дистанциями. Порадовалась, что он в первый день, - приводит слова спортсменки РИА «Новости».

Напомним, что Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина и Дарья Качанова преодолели дистанцию за 1 минуту 27,26 секунды. Победительницами соревнований с результатом 1 минута 26,28 секунды стали голландские спортсменки.