Мурашов принес России первое золото чемпионата мира в Инцелле

В немецком Инцелле продолжается чемпионат мира на отдельных дистанциях по конькобежному спорту.
На дистанции 500 метров у мужчин победу праздновал российский конькобежец Руслан Мурашов, который побил рекорд катка. Это первое золото сборной России на чемпионате мира в Германии.
Второе место на дистанции занял норвежец Ховард Лорентсен. Бронзовую медаль завоевал еще один российский спортсмен Виктор Муштаков.
Инцелль, Германия
Конькобежный спорт
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Мужчины, 500 м
1. Руслан Мурашов (Россия) – 34,225
2. Ховард Лорентсен (Норвегия) – 34,356
3. Виктор Муштаков (Россия) – 34,432…
7. Павел Кулижников (Россия) – 34,534.