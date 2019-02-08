Мурашов принес России первое золото чемпионата мира в Инцелле - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Конькобежный спорт08 февраля 2019 19:27Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Мурашов принес России первое золото чемпионата мира в Инцелле

В немецком Инцелле продолжается чемпионат мира на отдельных дистанциях по конькобежному спорту.

На дистанции 500 метров у мужчин победу праздновал российский конькобежец Руслан Мурашов, который побил рекорд катка. Это первое золото сборной России на чемпионате мира в Германии.

Второе место на дистанции занял норвежец Ховард Лорентсен. Бронзовую медаль завоевал еще один российский спортсмен Виктор Муштаков.

Инцелль, Германия
Конькобежный спорт
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Мужчины, 500 м

1. Руслан Мурашов (Россия) – 34,225
2. Ховард Лорентсен (Норвегия) – 34,356
3. Виктор Муштаков (Россия) – 34,432…
7. Павел Кулижников (Россия) – 34,534.

#мурашов руслан#чемпионат мира по конькобежному спорту#муштаков виктор
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта