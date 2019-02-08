Мурашов принес России первое золото чемпионата мира в Инцелле

Конькобежный спорт 08 февраля 2019 19:27 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В немецком Инцелле продолжается чемпионат мира на отдельных дистанциях по конькобежному спорту.

На дистанции 500 метров у мужчин победу праздновал российский конькобежец Руслан Мурашов, который побил рекорд катка. Это первое золото сборной России на чемпионате мира в Германии.

Второе место на дистанции занял норвежец Ховард Лорентсен. Бронзовую медаль завоевал еще один российский спортсмен Виктор Муштаков.

Инцелль, Германия

Конькобежный спорт

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Мужчины, 500 м

1. Руслан Мурашов (Россия) – 34,225

2. Ховард Лорентсен (Норвегия) – 34,356

3. Виктор Муштаков (Россия) – 34,432…

7. Павел Кулижников (Россия) – 34,534.