Российские конькобежки завоевали бронзу в командной гонке преследования на ЧМ

В немецком Инцелле продолжается чемпионат мира на отдельных дистанциях по конькобежному спорту.
В командной гонке преследования женская сборная России заняла третье место. В составе российской команды выступали Елена Сохрякова, Евгения Лаленкова и Елизавета Казелина.
Победительницами гонки стали конькобежки из Японии. Второе место заняла сборная Нидерландов.
Инцелль, Германия
Конькобежный спорт
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Женщины. Командная гонка преследования
1. Япония – 2.55,770
2. Нидерланды – 2.56,205
3. Россия – 2.57,725.