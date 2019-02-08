Конькобежный спорт 08 февраля 2019 19:57 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Российские конькобежки завоевали бронзу в командной гонке преследования на ЧМ

В немецком Инцелле продолжается чемпионат мира на отдельных дистанциях по конькобежному спорту.