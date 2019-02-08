Российские конькобежки завоевали бронзу в командной гонке преследования на ЧМ - Советский спорт
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Конькобежный спорт08 февраля 2019 19:57Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Российские конькобежки завоевали бронзу в командной гонке преследования на ЧМ

В немецком Инцелле продолжается чемпионат мира на отдельных дистанциях по конькобежному спорту.

В командной гонке преследования женская сборная России заняла третье место. В составе российской команды выступали Елена Сохрякова, Евгения Лаленкова и Елизавета Казелина.

Победительницами гонки стали конькобежки из Японии. Второе место заняла сборная Нидерландов.

Инцелль, Германия
Конькобежный спорт
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Женщины. Командная гонка преследования

1. Япония – 2.55,770
2. Нидерланды – 2.56,205
3. Россия – 2.57,725.

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