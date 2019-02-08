Ольга Фаткулина: На 1000 метрах постараюсь показать свой максимум

Конькобежный спорт 08 февраля 2019 20:13 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Российская конькобежка Ольга Фаткулина прокомментировала итог забега на 500 м в рамках чемпионата мира на отдельных дистанциях по конькобежному спорту.

На этой дистанции Фаткулина заняла пятое место.

«Если честно, устала долго ждать. Еще в середине, когда я увидела сколько пар до меня, я подрасстроилась из-за такого длительного ожидания. Старалась сконцентрироваться на себе и не думать о том, как долго еще придется ждать старта. В этот раз были какие-то длинные фальстарты. Обычно сразу разворачивают спортсменов, а тут им дали много времени.

Остались ли силы на 1000 метров? Честно говоря, не знаю. Ноги тяжелые, пока не отпускает. Я сильно не расстраиваюсь. Смотрю в будущее, думаю о дальнейших стартах, о том, как поработать на дистанции. На 1000 метрах постараюсь показать свой максимум. У меня же впереди еще чемпионат по многоборью. Главным стартом я считаю чемпионат мира, ведь он ближе к Олимпийским играм, а по многоборью все же немного другая дисциплина. Я пока не сильно задумываюсь о Нидерландах. Надо закончить этот старт. Хочется немного отдохнуть и потренироваться, а так мы уже 18-20 выезжаем в Херенвен и отдыхать будет уже некогда», - цитирует Фаткулину «Матч ТВ».