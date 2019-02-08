Ангелина Голикова: Если я попаду на мир, то буду биться там на всех дистанциях

Конькобежный спорт 08 февраля 2019 21:20 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Российская конькобежка Ангелина Голикова прокомментировала итоги забега на 500 метрах в рамках чемпионата мира на отдельных дистанциях в немецком Инцелле.

Голикова показала четвертый результат на этой дистанции.

«Большое количество фальстартов не повлияло на меня. Просто стало немного непонятно, ведь мы должны были стартовать в девятой паре, мы в голове держали девятую пару. Мы подъезжаем, а там две пары только готовятся, чехлы и повязки надевают. Потом нам показали протокол, где мы 11-е. В этом ничего нет.

Тренер сказал, что у меня был плохой разгон, что я его затянула. Вот эти первые шаги мы все прощупывали как будто. Мне казалось, что я делаю все четко. Обидно, ведь так мало проиграла. До этого соперница особо не показывала результатов. Бегу ли спринтерское многоборье? Пока не знаю. Этот вопрос лично для меня висит в воздухе. Может, другие девочки уже знают. Еще не приняли решение. Я так поняла, если кто-то из девочек откажется, то может быть я поеду. Я готова ко всему. Мне будет приятно. Если я попаду на мир, то буду биться там на всех дистанциях», - цитирует Голикову «Матч ТВ».