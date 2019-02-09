Наталья Воронина: Результат вообще хороший, даже очень, но бежалось нелегко - Советский спорт
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Конькобежный спорт09 февраля 2019 13:55Источник: ТАССАвтор: Липкин Антон

Наталья Воронина: Результат вообще хороший, даже очень, но бежалось нелегко

Россия завоевала бронзу в женской командной гонке на чемпионате мира на отдельных дистанциях.

Бронзовый призер Олимпийских игр Наталья Воронина прокомментировала третье место в командной гонке преследования на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Инцелле.

«Расстроена, чувствую себя средне, – приводит ТАСС слова 24-летней Ворониной. – Хочу успеть отдохнуть и хорошо пробежать (на дистанции 5000 метров).

Результат вообще хороший, даже очень, но бежалось как-то нелегко. Но, учитывая то, как я бежала вчера на дистанции 3000 м, это нормально».

Отметим, что после двух дней чемпионата мира у России семь медалей: одна золотая и шесть бронзовых.

У Ворониной теперь пять бронзовых медалей за карьеру на чемпионатах мира на отдельных дистанциях, при этом четыре из них – в командных гонках. Еще одну она завоевала в Инцелле на дистанции 3000 метров.

#чемпионат мира по конькобежному спорту#женская сборная россии по конькобежному спорту#воронина наталья
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