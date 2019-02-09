Руслан Мурашов: Кулижников поздравил меня с победой

Конькобежный спорт 09 февраля 2019 14:17 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

Российский конькобежец стал чемпионом мира на дистанции 500 метров.

Российский конькобежец Руслан Мурашов прокомментировал свою победу на дистанции 500 метров на чемпионате мира в Инцелле.

«Паша (Кулижников) поздравил меня с победой, но вот его забега я как раз не видел, не знаю, что у него там произошло, – приводит «Р-Спорт» слова Мурашова. – Споткнулся, говорят.

Очень рад сейчас, конечно. В принципе, когда я увидел жеребьевку, порадовался и понял, что с дорожкой повезло».

Напомним, 26-летний Мурашов одержал победу с рекордом катка – 34,225 секунды. Третье место занял Виктор Муштаков, установивший личный рекорд (34,432). Тогда как рекордсмен мира Павел Кулижников из-за сбоя на дистанции показал седьмой результат (34,534).

Золото Мурашова стало первым для России на чемпионате мира в Инцелле.