Конькобежный спорт 09 февраля 2019 16:34 Источник: «Советский спорт»

Воронина выиграла бронзу на дистанции 5000 м на чемпионате мира

В Инцелле (Германия) проходит чемпионат мира по конькобежному спорту на отделььных дистанциях.

Российская конькобежка Наталья Воронина выиграла бронзовую медаль на дистанции 5000 м. Победу на дистанции обыграла чешская спортсменка Мартина Сабликова. Второе место заняла голландка Эсме Виссер. Инцелль, Германия

Конькобежный спорт

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Женщины, 5000 м 1.Мартина Сабликова (Чехия) – 6:44.854

2.Эсме Виссер (Нидерланды) – 6:46.140

3.Наталья Воронина (Россия) – 6:50.393.