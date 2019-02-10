Казелина завоевала бронзу в масс-старте на чемпионате мира

Конькобежный спорт 10 февраля 2019 19:31 Источник: «Советский спорт» Автор: Липкин Антон

У России десять бронзовых медалей в Инцелле.

Российская конькобежка Елизавета Казелина стала бронзовым призером чемпионата мира на отдельных дистанциях в Инцелле в масс-старте.

22-летняя Казелина показала результат 8 минут 29,290 секунды, пропустив вперед Ирен Схаутен из Голландии и Ивани Блондин из Канады.

Казелина впервые выиграла медаль чемпионата мира в личной гонке. До этого у нее было две бронзы в командных гонках преследования (2016, 2019).

Таким образом, в итоговом медальном зачете турнира в Инцелле у России стало десять бронзовых медалей из 16 разыгранных комплектов. Кроме того, Руслан Мурашов стал чемпионом мира на дистанции 500 метров. 11 медалей на одном турнире – лучший результат для сборной России в истории.

В медальном зачете Россия заняла седьмое место, по общему числу медалей – второе после Голландии (16).

Инцелль (Германия)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Женщины

Масс-старт

1. Ирен Схаутен (Голландия) – 8.27,840

2. Ивани Блондин (Канада) – +0,62

3. Елизавета Казелина (Россия) – +1,45