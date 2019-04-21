Кулижников начал подготовку к новому сезону - Советский спорт
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21 апреля 2019 14:09Конькобежный спортСпирин Дмитрий

Кулижников начал подготовку к новому сезону

Российский конькобежец Павел Кулижников начал подготовку к новому сезону.

«Сбор в Кисловодске, который начался сегодня, продлится девять дней, он будет оздоровительным.

В нем принимают участие все наши лидеры, в том числе и Павел Кулижников», – рассказал старший тренер сборной России Дмитрий Ерофеев агентству ТАСС.

8 мая ведущие российские спринтеры-конькобежцы отправятся на тренировочный сбор в Испанию.

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