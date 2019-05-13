Олимпийская чемпионка 1960 года Гусева скончалась в ДТП Российская конькобежка Клара Гусева скончалась в возрасте 82 лет.

Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин сообщил о гибели олимпийской чемпионки 1960 года Клары Гусевой.

«Клара Гусева погибла в дорожно-транспортном происшествии, ее сбила машина. К сожалению, врачи не смогли спасти ее жизнь. Выражаю соболезнования родным и близким, это большая утрата для всех нас. О дате и месте прощания и похорон станет известно позднее», - цитирует Курамшина «Р-Спорт».

Гуесва на Олимпиаде 1960 года в Скво-Вэлли (США) одержала победу на дистанции 1000 метров.