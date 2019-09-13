Фаткулина продает BMW, подаренный за серебро Олимпиады в Сочи (фото)

Серебряный призер Олимпиады в Сочи Ольга Фаткулина решила продать автомобиль BMW, подаренный за награду на домашних Играх.
Россиянка хочет выручить с этой сделки 3,5 млн рублей, после чего помочь своему мужу в строительстве стадиона.
«Муж мечтает о стадионе, чтобы сделать из него детский спортивно-образовательный центр. Где дети занимались бы спортом, изучали английский язык, посещали театральную студию. Будущие атлеты должны быть разносторонне развитыми, а не как в нашем детстве: выбрали спорт, и все. Мир меняется, и нужно соответствовать новым требованиям», – заявила Фаткулина «Комсомольской правде».
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