Фаткулина продает BMW, подаренный за серебро Олимпиады в Сочи (фото) - Советский спорт
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13 сентября 2019 19:32Конькобежный спортГичунцев Артур

Фаткулина продает BMW, подаренный за серебро Олимпиады в Сочи (фото)

Об этом спортсменка сообщила в соцсети.

Серебряный призер Олимпиады в Сочи Ольга Фаткулина решила продать автомобиль BMW, подаренный за награду на домашних Играх.

Россиянка хочет выручить с этой сделки 3,5 млн рублей, после чего помочь своему мужу в строительстве стадиона.

«Муж мечтает о стадионе, чтобы сделать из него детский спортивно-образовательный центр. Где дети занимались бы спортом, изучали английский язык, посещали театральную студию. Будущие атлеты должны быть разносторонне развитыми, а не как в нашем детстве: выбрали спорт, и все. Мир меняется, и нужно соответствовать новым требованиям», – заявила Фаткулина «Комсомольской правде».

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Продаю 🇷🇺 #КомандаРосиии2018 #резинавподарок #эксклюзив #подарокпрезидента #челябинск

Публикация от Olga Fatkulina (@olenka_fatkulina)

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