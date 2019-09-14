Фаткулина продает машину, чтобы помочь мужу купить стадион Российская конькобежка получила автомобиль за победу в альтернативных соревнованиях для спортсменов, не допущенных на ОИ-2018.

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Серебряный призер Олимпийских игр в Сочи Ольга Фаткулина объяснила, почему решила продать автомобиль BMW, который она получила за победу на альтернативных соревнованиях для спортсменов, не допущенных к участию в Олимпийских играх в Пхенчхане.

«Муж мечтает о стадионе, чтобы сделать из него детский спортивно-образовательный центр, – приводит «Комсомольская правда – Челябинск» слова 29-летней российской конькобежки. – Где дети занимались бы спортом, изучали английский язык, посещали театральную студию».

Отметим, что муж Фаткулиной хочет приобрести в Челябинске стадион ЧТПЗ стоимостью 35 миллионов рублей.