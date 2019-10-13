Крамера сбила машина на сборе в Германии - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 октября 2019 09:40Конькобежный спорт

Крамера сбила машина на сборе в Германии

Четырехкратный олимпийский чемпион в конькобежном спорте Свен Крамер рассказал, что на сборах в Инцелле (Германия) его сбила машина.

«По дороге на каток в Инцелле меня сбила машина на низкой скорости. В основном пострадало колено. Лечу домой для дальнейшего медицинского обследования. Необходимо подождать и посмотреть, каковы будут последствия этого перед стартом нового сезона», - написал Крамер в своем Instagram.

Дмитрий Бивол: Никогда не думал, что подерусь с Лениным Российский боксер и чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе (до 79.7 кг) Дмитрий Бивол рассказал о предстоящем поединке против доминиканца Ленина Кастильо. 08.10.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Дмитрий Бивол: Интересно ли встретиться с Альваресом? Конечно Бивол победил Кастильо и защитил титул чемпиона WBA Бои Усика и Бивола покажут в прямом эфире «Первого канала»
На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай
Еджейчик побила Уотерсон, Свонсон победил Грейси. Лучшие моменты турнира UFC в Тампе (видео) 13 октября в Тампе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 161. 13.10.2019 09:51 ММА Ващенко Сергей
Медведева в Китае: Турсынбаеву обходим, Загитова – в уме На турнире в Шанхае Евгения Медведева выиграла короткую программу. При спорном судействе не в ее пользу и – не решившись исполнить новый элемент. 03.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Мария Бутырская: Одиночницы обычно борются сами с собой, а не со своими соперницами Трусова опередила Загитову в произвольной программе на Japan Open Медведева выиграла предсезонный турнир в Шанхае
Магомед Оздоев: Болельщики нас прямо на руках несли вперед После победы над сборной Шотландии (4:0) своими впечатлениями поделился полузащитник сборной России Магомед Оздоев. 11.10.2019 01:00 Футбол Григорьевская Юлия
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Мозалев вывел в финал Гран-при и себя, и Самсонова. Обзор турниров уик-энда В Загребе завершился предпоследний отборочный этап юниорской серии Гран-при. У России уже 11 мест в финале, который пройдет в Турине в начале декабря. 29.09.2019 13:00 Фигурное катание Тигай Лев
Дмитрий Селюк: За 40 миллионов обыграю «Зенит». А может, и за 20 Мы встретились в Барселоне с одним из самых эпатажных футбольных агентов и расспросили обо всем. Слушать было очень интересно. 11.10.2019 16:00 Футбол Зибрак Артем, Мощенко Захар
Почему Овечкин в НХЛ царь, а в сборной – нет Один из худших стартов в энхаэловской карьере выдал в этом сезоне Александр Овечкин. 10.10.2019 09:36 Хоккей Славин Виталий
Медведева в Шанхае: первый провал сезона и… первое место На турнире в Китае Евгения Медведева удержала лидерство в произвольной программе, но выиграла с очень невысокими для нее оценками. 04.10.2019 17:30 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
09:40 Конькобежный спорт Крамера сбила машина на сборе в Германии
09:28 Хоккей «Монреаль» одержал волевую победу над «Сент-Луисом», Тарасенко набрал два очка
09:19 Хоккей Голевая передача Зыкова помогла «Вегасу» обыграть «Калгари»
09:12 Волейбол Российские волейболисты проиграли Аргентине в матче Кубка мира
09:03 Хоккей «Лос-Анджелес» переиграл «Нэшвилл», забросив три шайбы на последней минуте
09:00 ММА Еджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night в Тампе
08:52 ММА Немков и Сидельников одержали победы на турнире Bellator 230 в Милане
08:47 Хоккей Гол и передача Дадонова не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Айлендерс»
08:46 Бокс Дмитрий Бивол: Интересно ли встретиться с Альваресом? Конечно
08:41 Бокс Григорий Дрозд: Усик себя прекрасно проявил, хотя мало кто сомневался в его победе
08:31 Хоккей Голы Кузнецова и Овечкина помогли «Вашингтону» в гостях одолеть «Даллас»
08:22 Хоккей Гол и результативная передача Михеева помогли «Торонто» обыграть «Детройт»
08:20 Бокс Бивол победил Кастильо и защитил титул чемпиона WBA
08:14 Хоккей Две шайбы и голевая передача Наместникова помогли «Оттаве» одержать первую победу в сезоне
08:13 Бокс Усик выиграл дебютный бой в тяжелом весе, победив американца Уизерспуна
23:40 Футбол Испания потеряла первые очки в отборе Евро-2020
23:38 Футбол Италия при судействе Карасева оформила выход на ЧЕ-2020
23:36 Футбол Иванов зафиксировал разгромную победу Швеции над Мальтой
23:18 Футбол Рамос побил рекорд Касильяса по матчам за сборную
23:14 Футбол Колумбия с Барриосом сыграла вничью с Чили
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика