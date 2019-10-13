Крамера сбила машина на сборе в Германии

«По дороге на каток в Инцелле меня сбила машина на низкой скорости. В основном пострадало колено. Лечу домой для дальнейшего медицинского обследования. Необходимо подождать и посмотреть, каковы будут последствия этого перед стартом нового сезона», - написал Крамер в своем Instagram.
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