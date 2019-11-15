Юсков стал третьим на этапе Кубка мира на дистанции 5000 метров Российский конькобежец Денис Юсков преодолел дистанцию за 6 минут 22,543 секунды.

Загрузка... Первое место занял голландец Патрик Руст (6.16,615), вторым финишировал еще один представитель сборной Голландии Йоррит Бергсма (6.22,297). Отметим, что Данила Семериков (6.23,003) показал четвертое время, Александр Румянцев (6.25,507) – седьмое, а Сергей Трофимов (6.27,319) – двенадцатое.