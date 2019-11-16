Шихова стала второй на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира - Советский спорт
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16 ноября 2019 17:09Конькобежный спорт

Шихова стала второй на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира

Российская спортсменка Екатерина Шихова стала второй на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Минске.

Россиянка преодолела дистанцию за 1 минуту 56,864 секунды, уступив победительнице Ирен Вюст из Голландии 0,39 секунды. Тройку лучших замкнула Бриттани Боу (+0,78) из США.

Отметим, что Евгения Лаленкова (+0,83) стала четвертой, Елизавета Казелина – седьмой (+1,10), а Наталья Воронина – 15-й (+3,95).

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