Шихова стала второй на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира

Россиянка преодолела дистанцию за 1 минуту 56,864 секунды, уступив победительнице Ирен Вюст из Голландии 0,39 секунды. Тройку лучших замкнула Бриттани Боу (+0,78) из США.
Отметим, что Евгения Лаленкова (+0,83) стала четвертой, Елизавета Казелина – седьмой (+1,10), а Наталья Воронина – 15-й (+3,95).
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