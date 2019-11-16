Фаткулина победила на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира Российская спортсменка Ольга Фаткулина стала первой на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Минске.

Загрузка... Россиянка преодолела дистанцию за 37,920 секунды. Второе место завоевала еще одна российская спортсменка Дарья Качанова (37,944). Тройку лучших замкнула японка Нао Кодайра (38,172). Отметим, что Ангелина Голикова стала седьмой (38,528). Ранее в субботу Екатерина Шихова стала второй на дистанции 1500 метров.