Фаткулина победила на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира - Советский спорт
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16 ноября 2019 17:14Конькобежный спорт

Фаткулина победила на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира

Российская спортсменка Ольга Фаткулина стала первой на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Минске.

Россиянка преодолела дистанцию за 37,920 секунды. Второе место завоевала еще одна российская спортсменка Дарья Качанова (37,944). Тройку лучших замкнула японка Нао Кодайра (38,172).

Отметим, что Ангелина Голикова стала седьмой (38,528).

Ранее в субботу Екатерина Шихова стала второй на дистанции 1500 метров.

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