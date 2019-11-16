Фаткулина победила на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира

Россиянка преодолела дистанцию за 37,920 секунды. Второе место завоевала еще одна российская спортсменка Дарья Качанова (37,944). Тройку лучших замкнула японка Нао Кодайра (38,172).
Отметим, что Ангелина Голикова стала седьмой (38,528).
Ранее в субботу Екатерина Шихова стала второй на дистанции 1500 метров.
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