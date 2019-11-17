Шихова стала третьей на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира

Победу одержала Бриттани Боу (1.15,354) из США. Второе место досталось Йорин тер Морс (1.15,950) из Голландии.
Отметим, что Ольга Фаткулина (1.16,685) заняла 11-е место, Дарья Качанова (1.16,779) стала 12-й, Ангелина Голикова (1.18,163) финишировала на 17-й строчке.
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