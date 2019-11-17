Шихова стала третьей на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира Российская спортсменка Екатерина Шихова преодолела дистанцию за 1 минуту 15,962 секунды.

Новости СМИ2 Победу одержала Бриттани Боу (1.15,354) из США. Второе место досталось Йорин тер Морс (1.15,950) из Голландии. Отметим, что Ольга Фаткулина (1.16,685) заняла 11-е место, Дарья Качанова (1.16,779) стала 12-й, Ангелина Голикова (1.18,163) финишировала на 17-й строчке.