Шихова стала третьей на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира - Советский спорт
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17 ноября 2019 16:12Конькобежный спорт

Шихова стала третьей на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира

Российская спортсменка Екатерина Шихова преодолела дистанцию за 1 минуту 15,962 секунды.

Победу одержала Бриттани Боу (1.15,354) из США. Второе место досталось Йорин тер Морс (1.15,950) из Голландии.

Отметим, что Ольга Фаткулина (1.16,685) заняла 11-е место, Дарья Качанова (1.16,779) стала 12-й, Ангелина Голикова (1.18,163) финишировала на 17-й строчке.

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