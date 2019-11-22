Российские конькобежки выиграли командный спринт на этапе Кубка мира Женская сборная России одержала победу в командном спринте на проходящем в Польше этапе Кубка мира по конькобежному спорту.

Загрузка... Российская команда (Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Ирина Кузнецова) показала на дистанции результат 1 минута 27,650 секунды. Второе место заняли спортсменки из Голландии (1.29,340), а третье - конькобежки из Японии (1.29,651).