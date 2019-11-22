Воронина стала обладательницей бронзовых медалей Кубка мира в Польше Первое место заняла легендарная Мартина Сабликова.

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Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане конькобежка Наталья Воронина показала третий результат на дистанции 3000 метров на этапе Кубка мира в Польше.

25-летняя спортсменка пробежала дистанцию за 4 минуты 06,614 секунды. Победительницей стала одна из самых титулованных женщин в истории конькобежного спорта Мартина Сабликова (4.06.133). Второе место заняла голландка Карлейн Ахтеректе с результатом 4 минуты 06.284 секунды.

Другие представительницы российской сборной – Евгения Лаленкова и Екатерина Шихова – заняли 6-е и 13-е места соответственно.