Ольга Фаткулина: Ножки пока тяжелые, но я принимаю их такими, какие они есть Российская конькобежка считает, что команда справилась с поставленной задачей.

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Серебряный призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи Ольга Фаткулина после победы в командном спринте отметила, что не смогла полностью восстановиться после предыдущего этапа Кубка мира в Минске.

«Лед в Томашуве не сказать, что быстрый, но для спринта в принципе пойдет. Думаю, мы сегодня в командном спринте справились с задачей – победа есть. После Минска таких уж серьезных проблем не испытывала с желудком, какие были у некоторых, но все-таки, мне кажется, я еще не до конца восстановилась. Ножки пока тяжелые, но я принимаю их такими, какие они есть. Главное – выиграли. Я рада, я счастлива».

Напомним, что российская команда в составе Ольги Фаткулиной, Ангелины Голиковой, Дарьи Качановой и Ирины Кузнецовой показала на дистанции результат 1 минута 27,650 секунды, обойдя Нидерланды (1.29,340) и Японию (1.29,651).