Ольга Фаткулина: Ножки пока тяжелые, но я принимаю их такими, какие они есть

Серебряный призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи Ольга Фаткулина после победы в командном спринте отметила, что не смогла полностью восстановиться после предыдущего этапа Кубка мира в Минске.
«Лед в Томашуве не сказать, что быстрый, но для спринта в принципе пойдет. Думаю, мы сегодня в командном спринте справились с задачей – победа есть. После Минска таких уж серьезных проблем не испытывала с желудком, какие были у некоторых, но все-таки, мне кажется, я еще не до конца восстановилась. Ножки пока тяжелые, но я принимаю их такими, какие они есть. Главное – выиграли. Я рада, я счастлива».
Напомним, что российская команда в составе Ольги Фаткулиной, Ангелины Голиковой, Дарьи Качановой и Ирины Кузнецовой показала на дистанции результат 1 минута 27,650 секунды, обойдя Нидерланды (1.29,340) и Японию (1.29,651).
Прощай, «Торпедо»! Что мы запомним о легендарной арене перед ее закрытием Обозреватель «Советского спорта» - о самых ярких матчах, которые прошли на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. 22.11.2019 18:09 Футбол Федоровский Александр «Трактор» продолжает проигрывать. А в Челябинске пишут письма Второе подряд поражение «Магнитки» на Дальнем Востоке, падение «Трактора», серия с набранными очками «Автомобилиста» – самые интересные события игрового дня в традиционном обзоре «Советского спорта». 19.11.2019 20:00 Хоккей Домрачев Владислав Старых отвели роль Игнашевича. Скандал в биатлонном мире, едва начавшись, сошел на нет Во вторник состоялось Правление СБР, на котором было решено больше не отступать от утвержденных критериев отбора в сборные команды России, после чего в состав сборной включили Екатерину Глазырину, а Ирина Старых пока поедет на этап Кубка IBU. 20.11.2019 21:45 Биатлон Волохов Юрий Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Китайцам – бояться. И вообще всем. Бойкова с Козловским покорили «Мегаспорт» В Москве завершился пятый этап Гран-при. Последнее, четвертое золото России принесли в парном катании молодые Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. 16.11.2019 23:00 Фигурное катание Тигай Лев Как двое вашингтонцев четырех наглецов проучили. Разбор самой крутой драки сезона Гнусное месилово на последней минуте второго периода, подленько развязанное игроками «Анахайма», затмило очередной шедевр русского дуэта «Вашингтона», когда Овечкин с изумительной передачи Кузнецова забил 15-й гол в сезоне. Судьи, на мой взгляд, не до конца разобрались в том, что произошло. 19.11.2019 15:00 Хоккей Славин Виталий 5:0 в пользу будущего. Обзор событий уик-энда Московский этап Гран-при завершился полным триумфом российских фигуристов. Но в эти дни были как другие новости, так и другие соревнования. 18.11.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Султан Ибрагимов: Время Ковалева ушло, а Джошуа возьмет реванш у Руиса Бывший чемпион мира по версии WBO Султан Ибрагимов поделился мнением о самых интригующих противостояниях в тяжелом весе, которые пройдут в конце этого года. 22.11.2019 08:53 Бокс Усачев Владислав Кошмар на кортах Лондона. Медведев упустил матчбол и проиграл Надалю Даниил Медведев вел 5:1 и имел матчбол в третьем сете поединка с Рафаэлем Надалем. Но в итоге все равно проиграл. Второй раз на этом Итоговом турнире. 13.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай ЦСКА не хватило двух быстрых голов. Чемпион дожал «Витязь» лишь в овертайме «Ак Барс» со своим блистательным капитаном Данисом Зариповым продолжает сокрушать соперников, лидер снайперской гонки чемпионата Никита Сошников помог «Салавату Юлаеву» одержать победу после двух гостевых поражений, а «Спартак» в Мытищах одолел в буллитной перестрелке «Локомотив». 20.11.2019 23:00 Хоккей Домрачев Владислав