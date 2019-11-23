Фаткулина показала второй результат на этапе Кубка мира в Польше Россиянка удачно пробежала дистанцию 500 метров.

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Российская конькобежка Ольга Фаткулина во второй день соревнований в Польше стала обладательницей серебряных медалей на дистанции 500 метров.

В Томашуве-Мазовецком уроженка Челябинска показала результат 37,973 секунды, уступив японке Нао Кодайре, установившей рекорд катка (37,775). Третье место заняла еще одна россиянка – Дарья Качанова (38,084).

Напомним, что на предыдущем этапе Кубка мира, прошедшем в Минске с 15 по 17 ноября, Фаткулина на аналогичной дистанции заняла первое место.

Соревнования в Польше завершатся 24 ноября.