Алексей Кравцов: Меры, рекомендованные комитетом по соответствию, усложняют ситуацию

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов прокомментировал рекомендации, которые комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) вынес исполкому организации.
Исполкому WADA было рекомендовано отстранить Россию от участия во всех международных турнирах из-за манипуляций с базой данных, которая была изъята из Московской антидопинговой лаборатории в январе этого года.
«Комплекс мер, который рекомендовал комитет по соответствию, конечно, усложняет ситуацию, – приводит News.ru слова Кравцова. – Надо дождаться решение исполкома».
Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря в Париже. У России будет право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
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