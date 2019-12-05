Кулижников пропустит этап Кубка мира в Нур-Султане Российский конькобежец продолжает восстановление после повреждения связок голеностопа.

Шестикратный чемпион мира Павел Кулижников не выступит на третьем этапе Кубка мира в Нур-Султане, сообщает «Р-Спорт».

25-летний российский конькобежец продолжает восстановление после повреждения связок голеностопа.

«На этом этапе Кубка мира Павел еще не выступит, восстановление идет хорошо», – заявила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

При этом Кулижников полетел в Нур-Султан и будет заявлен как запасной. Этап Кубка мира в Казахстане пройдет с 6 по 8 декабря.

Отметим, что Кулижников также пропустил первые два этапа – в Минске (Белоруссия) и Томашуве-Мазовецком (Польша).