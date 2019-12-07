Россиянка Голикова выиграла 500-метровку на этапе Кубке мира У Качановой – второй результат.

Загрузка... На третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту российская спортсменка Ангелина Голикова одержала победу на дистанции 500-м, пробежав дистанцию за 37,585. Дарья Качанова показала второй результат. Конькобежный спорт Кубок мира Третий этапа (Нур-Султан, Казахстан) Женщины. 500 м 1. Ангелина Голикова (Россия) – 37,585 2. Дарья Качанова (Россия) – 37,601 3. Нао Кодаира (Япония) – 37,727 4. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,740 5. Ванесса Херцог (Австрия) – 37,816…