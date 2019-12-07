Россиянка Голикова выиграла 500-метровку на этапе Кубке мира

На третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту российская спортсменка Ангелина Голикова одержала победу на дистанции 500-м, пробежав дистанцию за 37,585. Дарья Качанова показала второй результат.
Конькобежный спорт
Кубок мира
Третий этапа (Нур-Султан, Казахстан)
Женщины. 500 м
1. Ангелина Голикова (Россия) – 37,585
2. Дарья Качанова (Россия) – 37,601
3. Нао Кодаира (Япония) – 37,727
4. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,740
5. Ванесса Херцог (Австрия) – 37,816…
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