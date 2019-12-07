Россиянка Голикова выиграла 500-метровку на этапе Кубке мира - Советский спорт
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07 декабря 2019 16:47Конькобежный спортШарафудинов Виктор

Россиянка Голикова выиграла 500-метровку на этапе Кубке мира

У Качановой – второй результат.

На третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту российская спортсменка Ангелина Голикова одержала победу на дистанции 500-м, пробежав дистанцию за 37,585. Дарья Качанова показала второй результат.

Конькобежный спорт

Кубок мира

Третий этапа (Нур-Султан, Казахстан)

Женщины. 500 м

1. Ангелина Голикова (Россия) – 37,585

2. Дарья Качанова (Россия) – 37,601

3. Нао Кодаира (Япония) – 37,727

4. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,740

5. Ванесса Херцог (Австрия) – 37,816…

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