Российские конькобежки заняли третье место в командной гонке преследования на этапе Кубка мира Женская сборная России в составе Елены Сохряковой, Натальи Ворониной, Елизаветы Казелиной и Евгении Лаленковой финишировала с результатом 3 минуты 4,346 секунды.

Новости СМИ2 Победу в командной гонке преследования на этапе Кубка мира, который проходит в Нур-Султане, одержали представительницы Канады (3.00,246). Второе место заняла команда Голландии (3.00,350). Добавим, что этап Кубка мира завершится в воскресенье.