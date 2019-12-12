Кулижников заявлен на командный спринт в Нагано Российский конькобежец пропустил старт сезона.

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Шестикратный чемпион мира Павел Кулижников вошел в заявку сборной России на командный спринт на четвертом этапе Кубка мира в Нагано, сообщает официальный сайт Международный сайт ISU.

Ранее 25-летний российский конькобежец восстанавливался после повреждения связок голеностопа, из-за чего пропустил этапы Кубка мира в Минске (Белоруссия) и Томашуве-Мазовецком (Польша) и Нур-Султане (Казахстан). Таким образом, предстоящий старт станет для Кулижникова первым международным в нынешнем сезоне.

Кроме Кулижникова в состав на командный спринт вошли Руслан Мурашов и Артем Арефьев, Виктор Муштаков числится запасным.