Кулижников заявлен на командный спринт в Нагано

Шестикратный чемпион мира Павел Кулижников вошел в заявку сборной России на командный спринт на четвертом этапе Кубка мира в Нагано, сообщает официальный сайт Международный сайт ISU.
Ранее 25-летний российский конькобежец восстанавливался после повреждения связок голеностопа, из-за чего пропустил этапы Кубка мира в Минске (Белоруссия) и Томашуве-Мазовецком (Польша) и Нур-Султане (Казахстан). Таким образом, предстоящий старт станет для Кулижникова первым международным в нынешнем сезоне.
Кроме Кулижникова в состав на командный спринт вошли Руслан Мурашов и Артем Арефьев, Виктор Муштаков числится запасным.
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