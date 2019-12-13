Голикова и Кулижников стали призерами этапа Кубка мира Соревнования проходят в Нагано (Япония).

Российская конькобежка Ангелина Голикова завоевала серебро на дистанции 500 м на этапе Кубка мира.

Россиянка уступила 0,01 секунды японке Нао Кодайра. Замкнула тройку призеров австрийка Ванесса Херцог.

Кубок мира. Нагано

Женщины. 500 м

1. Нао Кодаира (Япония) — 37,496

2. Ангелина Голикова (Россия) — 37,515

3. Ванесса Херцог (Австрия) — 37,653

4. Дарья Качанова (Россия) — 37,740

5. Ольга Фаткулина (Россия) — 37,778

...16. Ирина Кузнецова (Россия) — 38,820

Павел Кулижников стал бронзовым призером на 500-метровке у мужчин.

Победу одержал японец Юма Мураками. Вторым стал его соотечественник Тацуя Синама.

Мужчины. 500 м

1. Юма Мураками (Япония) — 34,584

2. Тацуя Синхама (Япония) — 34,672

3. Павел Кулижников (Россия) — 34,732

4. Виктор Муштаков (Россия) — 34,756

5. Руслан Мурашов (Россия) — 34,766

...7. Артем Арефьев (Россия) — 34,932