Голикова и Кулижников стали призерами этапа Кубка мира - Советский спорт
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13 декабря 2019 12:31Конькобежный спортНечаев Юрий

Голикова и Кулижников стали призерами этапа Кубка мира

Соревнования проходят в Нагано (Япония).

Российская конькобежка Ангелина Голикова завоевала серебро на дистанции 500 м на этапе Кубка мира.

Россиянка уступила 0,01 секунды японке Нао Кодайра. Замкнула тройку призеров австрийка Ванесса Херцог.

Кубок мира. Нагано

Женщины. 500 м

1. Нао Кодаира (Япония) — 37,496
2. Ангелина Голикова (Россия) — 37,515
3. Ванесса Херцог (Австрия) — 37,653
4. Дарья Качанова (Россия) — 37,740
5. Ольга Фаткулина (Россия) — 37,778
...16. Ирина Кузнецова (Россия) — 38,820

Павел Кулижников стал бронзовым призером на 500-метровке у мужчин.

Победу одержал японец Юма Мураками. Вторым стал его соотечественник Тацуя Синама.

Мужчины. 500 м

1. Юма Мураками (Япония) — 34,584
2. Тацуя Синхама (Япония) — 34,672
3. Павел Кулижников (Россия) — 34,732
4. Виктор Муштаков (Россия) — 34,756
5. Руслан Мурашов (Россия) — 34,766
...7. Артем Арефьев (Россия) — 34,932

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