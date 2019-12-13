Женская и мужская сборные России завоевали медали на этапе Кубка мира в Японии Российские конькобежцы завоевали золото, конькобежки – серебро в командном спринте.

На четвертом этапе Кубка мире по конькобежному спорту, проходящем в японском городе Нагано, состоялись командные спринты.

Женская сборная России, в составе которой выступили Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова, заняла второе место, показав результат 1 минута 29,113 секунды. Первая строчка за Голландией (1.28,056). Замкнула тройку лидеров хозяйки турнира сборная Японии (1.29,621).

В аналогичной дисциплине у мужчин российская сборная стала обладателем золотых медалей с результатом 1 минуты 20,139 секунды. Второе и третье места заняли команды Японии (1.20,846) и Канады (1.20,979) соответственно.

Состав мужской сборной выглядел следующим образом: Павел Кулижников, Руслан Мурашов и Виктор Муштаков.

Напомним, что этап Кубка мира в Нагано завершится 15 декабря.