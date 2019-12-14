Муштаков выиграл дистанцию 500 метров на этапе Кубка мира в Нагано с рекордом катка - Советский спорт
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14 декабря 2019 12:27Конькобежный спортЛипкин Антон

Муштаков выиграл дистанцию 500 метров на этапе Кубка мира в Нагано с рекордом катка

Кулижников стал вторым.

Двукратный бронзовый призер чемпионата мира Виктор Муштаков стал победителем четвертого этапа Кубка мира в Нагано.

22-летний российский конькобежец показал результат 34,508 секунды, что стало новым рекордом катка. Второе место занял рекордсмен мира Павел Кулижников, проигравший партнеру по сборной России 0,012 секунды. Бронзовым призером стал Юма Мураками из Японии (+0,03).

Отметим, что Муштаков лидирует в зачете Кубка мира на этой дистанции.

Нагано (Япония)
Кубок мира
4-й этап
Мужчины
500 метров

1. Виктор Муштаков (Россия) – 34,508
2. Павел Кулижников (Россия) – +0,01
3. Юма Мураками (Япония) – +0,03…
6. Артем Арефьев (Россия) – +0,25…
17. Руслан Мурашов (Россия) – +0,78

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