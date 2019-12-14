Россия победила в общем зачете командных гонок на Кубке мира Сборная России заняла первое место в заключительной командной гонке на этапе в Нагано.

Новости СМИ2 Мужская сборная России выиграла зачет командных гонок в рамках Кубка мира. На четвертом этапе в Нагано сборная России заняла первое место в этой дисциплине. За российскую команду выступали Александр Румянцев, Данила Семериков, Руслан Захаров и Даниил Алдошкин. Второе место заняла Япония с отставание в 0,06 секунды, третьей стала Канада (+1,93). В общем зачете Россия 312 очков, у Японии – 302, у Канады – 290. Нагано (Япония)

Кубок мира

4-й этап

Мужчины

Командная гонка преследования 1. Россия – 3.42,939

2. Япония – +0,06

3. Канада – +1,93 Общий зачет: 1. Россия – 312 очков. 2. Япония – 302. 3. Канада – 290.