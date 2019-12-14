Россия победила в общем зачете командных гонок на Кубке мира

Мужская сборная России выиграла зачет командных гонок в рамках Кубка мира.
На четвертом этапе в Нагано сборная России заняла первое место в этой дисциплине.
За российскую команду выступали Александр Румянцев, Данила Семериков, Руслан Захаров и Даниил Алдошкин.
Второе место заняла Япония с отставание в 0,06 секунды, третьей стала Канада (+1,93).
В общем зачете Россия 312 очков, у Японии – 302, у Канады – 290.
Нагано (Япония)
Кубок мира
4-й этап
Мужчины
Командная гонка преследования
1. Россия – 3.42,939
2. Япония – +0,06
3. Канада – +1,93
Общий зачет: 1. Россия – 312 очков. 2. Япония – 302. 3. Канада – 290.