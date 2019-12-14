Александр Румянцев: Мы разбегались к четвертому этапу Кубка мира Россия выиграла командную гонку на этапе Кубка мира в Нагано.

Российский конькобежец Александр Румянцев прокомментировал победу сборной России в командной гонке на четвертом этапе Кубка мира в Нагано и итоговое первое место в этой дисциплине.

«Мы разбегались к четвертому этапу Кубка мира, опередили японцев, – приводит «Р-Спорт» слова 33-летнего Румянцева. – Отрыв маленький, но все же выиграли. Конечно, рады, что выиграли общий зачет – сам кубок вручат только в Херенвене, на финале, пока только цветочки».

За российскую команду выступали Александр Румянцев, Данила Семериков, Руслан Захаров и Даниил Алдошкин.

Второе место заняла Япония с отставание в 0,06 секунды, третьей стала Канада (+1,93). В этой же последовательности команды расположились и в общем зачете.