Голикова одержала победу на дистанции 500 м на этапе Кубка мира Соревнования проходят Японии.

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Россиянка Ангелина Голикова выиграла забег на 500 м на этапе Кубка мира в Нагано.

Голикова показала результат 37,241 секунды.

Второе место заняла австрийка Ванесса Херцог. Замкнула тройку призеров японка Нао Кодайра.

Дарья Качанова показала четвертое время, Ольга Фаткулина - пятое.

Для Голиковой эта победа стала второй в сезоне. Ранее она первенствовала на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Нур-Султане.

Кубок мира. Четвертый этап

Женщины

500 м

1. Ангелина Голикова (Россия) — 37,241

2. Ванесса Херцог (Австрия) — 37,455

3. Нао Кодайра (Япония) — 37,505

4. Дарья Качанова (Россия) — 37,539

5. Ольга Фаткулина (Россия) — 37,738