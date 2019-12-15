Голикова одержала победу на дистанции 500 м на этапе Кубка мира

Россиянка Ангелина Голикова выиграла забег на 500 м на этапе Кубка мира в Нагано.
Голикова показала результат 37,241 секунды.
Второе место заняла австрийка Ванесса Херцог. Замкнула тройку призеров японка Нао Кодайра.
Дарья Качанова показала четвертое время, Ольга Фаткулина - пятое.
Для Голиковой эта победа стала второй в сезоне. Ранее она первенствовала на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Нур-Султане.
Кубок мира. Четвертый этап
Женщины
500 м
1. Ангелина Голикова (Россия) — 37,241
2. Ванесса Херцог (Австрия) — 37,455
3. Нао Кодайра (Япония) — 37,505
4. Дарья Качанова (Россия) — 37,539
5. Ольга Фаткулина (Россия) — 37,738