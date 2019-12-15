Кулижников стал первым на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира Соревнования проходят в Японии.

Загрузка...

Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золото на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира в Нагано.

Россиянин показал время 1 минута 8,454 секунды.

Второе место занял голландец Кай Фербей, третье - его соотечественник, Хейн Оттерспер.

Еще один представитель России, Виктор Муштаков, показал пятое время.

25-летний Кулижников является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, обладателем трех золотых медалей чемпионатов мира в спринтерском многоборье и двукратным победителем чемпионата Европы.

Этап Кубка мира в Нагано завершится в воскресенье.

Кубок мира. Четвертый этап

Мужчины

1 000 м

1. Павел Кулижников (Россия) — 1.08,454

2. Кай Фербей (Голландия) — 1.08,676

3. Хейн Оттерспер (Голландия) — 1.08,956…

5. Виктор Муштаков (Россия) — 1.09,145…

15. Артем Арефьев (Россия) — 1.10,607.