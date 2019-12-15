Кулижников стал первым на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира

Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золото на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира в Нагано.
Россиянин показал время 1 минута 8,454 секунды.
Второе место занял голландец Кай Фербей, третье - его соотечественник, Хейн Оттерспер.
Еще один представитель России, Виктор Муштаков, показал пятое время.
25-летний Кулижников является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, обладателем трех золотых медалей чемпионатов мира в спринтерском многоборье и двукратным победителем чемпионата Европы.
Этап Кубка мира в Нагано завершится в воскресенье.
Кубок мира. Четвертый этап
Мужчины
1 000 м
1. Павел Кулижников (Россия) — 1.08,454
2. Кай Фербей (Голландия) — 1.08,676
3. Хейн Оттерспер (Голландия) — 1.08,956…
5. Виктор Муштаков (Россия) — 1.09,145…
15. Артем Арефьев (Россия) — 1.10,607.