Женская сборная России завоевала бронзу в командной гонке на Кубке мира

Женская сборная России показала третий результат в командной гонке на этапе Кубка мира в Нагано.
За российскую команду выступали Елена Сохрякова, Наталья Воронина, Елизавета Казелина и Евгения Лаленкова.
Золото завоевали представительницы Японии, второе место у команды Канады.
В текущем сезоне это была последняя командная гонка на Кубке мира. По итогам трех этапов в зачете командных гонок сборная России заняла второе место, набрав 312 очков, первыми стали представительницы Канады (324), третьими - голландки (302).
Кубок мира. Четвертый этап
Женщины
Командная гонка
1.Япония — 2.56,371
2. Канада — 2.57,811
3. Россия — 3.02,396.
Этап Кубка мира в Нагано завершится в воскресенье.