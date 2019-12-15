Женская сборная России завоевала бронзу в командной гонке на Кубке мира Соревнования проходят в Японии.

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Женская сборная России показала третий результат в командной гонке на этапе Кубка мира в Нагано.

За российскую команду выступали Елена Сохрякова, Наталья Воронина, Елизавета Казелина и Евгения Лаленкова.

Золото завоевали представительницы Японии, второе место у команды Канады.

В текущем сезоне это была последняя командная гонка на Кубке мира. По итогам трех этапов в зачете командных гонок сборная России заняла второе место, набрав 312 очков, первыми стали представительницы Канады (324), третьими - голландки (302).

Кубок мира. Четвертый этап

Женщины

Командная гонка

1.Япония — 2.56,371

2. Канада — 2.57,811

3. Россия — 3.02,396.

Этап Кубка мира в Нагано завершится в воскресенье.