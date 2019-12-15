Семериков одержал победу на дистанции 5000 м на этапе Кубка мира

На этапе Кубка мира в Нагано россиянин Данила Семериков завоевал золото на дистанции 5000 м.
Российский конькобежец преодолел дистанцию за 6 минут 18,605 секунды.
Серебро досталось Питеру Майклу из Новой Зеландии, замкнул тройку призеров еще один россиянин Александр Румянцев.
Кубок мира. Четвертый этап
Мужчины
5000 м
1. Данила Семериков (Россия) — 6.18,605
2. Питер Майкл (Новая Зеландия) — 6.18,691
3. Александр Румянцев (Россия) — 6.19,663...
11. Руслан Захаров (Россия) — 6.25,574.
Следующий этап Кубка мира пройдет в канадском Калгари, 7-8 февраля.