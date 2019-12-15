Семериков одержал победу на дистанции 5000 м на этапе Кубка мира Соревнования проходят в Японии.

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На этапе Кубка мира в Нагано россиянин Данила Семериков завоевал золото на дистанции 5000 м.

Российский конькобежец преодолел дистанцию за 6 минут 18,605 секунды.

Серебро досталось Питеру Майклу из Новой Зеландии, замкнул тройку призеров еще один россиянин Александр Румянцев.

Кубок мира. Четвертый этап

Мужчины

5000 м

1. Данила Семериков (Россия) — 6.18,605

2. Питер Майкл (Новая Зеландия) — 6.18,691

3. Александр Румянцев (Россия) — 6.19,663...

11. Руслан Захаров (Россия) — 6.25,574.

Следующий этап Кубка мира пройдет в канадском Калгари, 7-8 февраля.