Варвара Барышева: Команда показывает стабильно высокие результаты на этапах Кубка мира За четыре этапа сборная России завоевала 39 медалей.

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Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева прокомментировала результаты российской сборной после четырех этапов Кубка мира.

– Команда показывает стабильно высокие результаты. Мы очень много медалей завоевали на всех четырех этапах. В Японии отсутствовали несколько лидеров, включая российских, на средних и длинных дистанциях, но это не умаляет достоинство выступления нашей команды. Хочу сказать спасибо команде и тренерам, все мы знаем, что сейчас далеко не самое простое время с психологической точки зрения, но это не сказалось на результатах спортсменов, – цитирует Барышеву ТАСС.

Отметим, что по итогам четырех этапов сборная России завоевала 39 наград, среди которых 11 золотых, 14 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Предпоследний, пятый этап Кубка мира пройдет в канадском Калгари с 7 по 8 февраля 2020 года.