Варвара Барышева: Команда показывает стабильно высокие результаты на этапах Кубка мира - Советский спорт
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15 декабря 2019 14:13Конькобежный спортКорегин Владислав

Варвара Барышева: Команда показывает стабильно высокие результаты на этапах Кубка мира

За четыре этапа сборная России завоевала 39 медалей.

Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева прокомментировала результаты российской сборной после четырех этапов Кубка мира.

– Команда показывает стабильно высокие результаты. Мы очень много медалей завоевали на всех четырех этапах. В Японии отсутствовали несколько лидеров, включая российских, на средних и длинных дистанциях, но это не умаляет достоинство выступления нашей команды. Хочу сказать спасибо команде и тренерам, все мы знаем, что сейчас далеко не самое простое время с психологической точки зрения, но это не сказалось на результатах спортсменов, – цитирует Барышеву ТАСС.

Отметим, что по итогам четырех этапов сборная России завоевала 39 наград, среди которых 11 золотых, 14 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Предпоследний, пятый этап Кубка мира пройдет в канадском Калгари с 7 по 8 февраля 2020 года.

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