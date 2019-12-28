Павел Кулижников: От 2020 года ничего толком не жду Российский конькобежец Павел Кулижников рассказал о планах на 2020 год.

Загрузка...

- От 2020 года ничего толком не жду - буду просто готовиться и стараться показывать максимум. Загадывать не приходится, - цитирует Кулижникова «РИА Новости».

Напомним, что в 2019 году Кулижников выиграл титул чемпиона мира в спринтерском многоборье и обновил рекорд мира на дистанции 500 метров.