Павел Кулижников: От 2020 года ничего толком не жду

- От 2020 года ничего толком не жду - буду просто готовиться и стараться показывать максимум. Загадывать не приходится, - цитирует Кулижникова «РИА Новости».
Напомним, что в 2019 году Кулижников выиграл титул чемпиона мира в спринтерском многоборье и обновил рекорд мира на дистанции 500 метров.
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