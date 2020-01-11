Юсков стал вторым на чемпионате Европы на дистанции 1500 метров

Первую строчку занял голландец Томас Крол (1.43,67), тройку лучших замкнул еще один представитель сборной Голландии Патрик Руст (отставание 1,15).
Отметим, что россиянин Сергей Трофимов финишировал на 11-м месте (+3,89).
В аналогичных соревнованиях у женщин россиянки Евгения Лаленкова и Екатерина Шихова завоевали серебряные и бронзовые медали соответственно. Победу одержала голландка Ирен Вюст, показавшая результат 1 минуту 54,88 секунды. Еще одна представительница сборной России Елизавета Казелина стала шестой (+0,89).
Чемпионат Европы в Херенвене завершится 12 января.
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