Российские конькобежки выиграли командный спринт на чемпионате Европы Женская сборная России одержала победу в командном спринте на чемпионате Европы, проходящем в Херенвене.

Российская команда (Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова) показала на дистанции результат 1 минута 26,17 секунды.

Второе место заняли спортсменки из Голландии (+0,44), а третье – конькобежки из Польши (+2,07).

В аналогичных соревнованиях у мужчин победу также одержала российская сборная в составе Павла Кулижникова, Руслана Мурашова и Виктора Муштакова. Их результат – 1 минута 18,92 секунды. Второе место заняла команда Норвегии (отставание 1,25 секунды), третьими стали швейцарцы (+2,51).

Напомним, что чемпионат Европы в Херенвене завершится 12 января.