Фаткулина победила на дистанции 500 метров на чемпионате Европы Российская спортсменка Ольга Фаткулина стала первой на дистанции 500 м на чемпионате Европы, проходящем в Херенвене.

Новости СМИ2 Россиянка преодолела дистанцию за 37,40 секунды. Второе место заняла австрийка Ванесса Херцог (37,49). Тройку лучших замкнул еще одна представительница России Ангелина Голикова (37,50). Дарья Качанова заняла пятое место (37,71). Отметим, что в пятницу сборная России завоевала две золотые, две серебряные и одну бронзовую награду. Чемпионат Европы в Херенвене завершится 12 января.