Фаткулина победила на дистанции 500 метров на чемпионате Европы - Советский спорт
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11 января 2020 17:09Конькобежный спортКорегин Владислав

Фаткулина победила на дистанции 500 метров на чемпионате Европы

Российская спортсменка Ольга Фаткулина стала первой на дистанции 500 м на чемпионате Европы, проходящем в Херенвене.

Россиянка преодолела дистанцию за 37,40 секунды. Второе место заняла австрийка Ванесса Херцог (37,49). Тройку лучших замкнул еще одна представительница России Ангелина Голикова (37,50). Дарья Качанова заняла пятое место (37,71).

Отметим, что в пятницу сборная России завоевала две золотые, две серебряные и одну бронзовую награду.

Чемпионат Европы в Херенвене завершится 12 января.

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