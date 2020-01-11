Воронина заняла второе место на дистанции 3000 метров на чемпионате Европы

Россиянка проиграла голландке Эсме Виссер 2,5 секунды. Тройку лучших замкнула представительница Италии Франческа Лоллобриджида (+2,5).
Евгения Лаленкова и Елена Сохрякова заняли 8-е (+5,62) и 13-е (+8,27) места соответственно.
Отметим, что в пятницу сборная России завоевала две золотые, две серебряные и одну бронзовую награду.
Чемпионат Европы в Херенвене завершится 12 января.
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