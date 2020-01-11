Кулижников победил на дистанции 500 метров на чемпионате Европы, Мурашов – 3-й Российский конькобежец опередил соперников на 0,08 секунды.

Новости СМИ2 Россиянин показал результа 34,38 секунды. Вторую строчку занял голландец Дай Дай Нтаб (+0,08), тройку лучших замкнул еще один представитель сборной России Руслан Мурашов, отставший от лидер на 0,20 секунды. Отметим, что Виктор Муштаков занял 20-е место (+3,74). Чемпионат Европы в Херенвене завершится 12 января.