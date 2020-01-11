Юсков выиграл бронзу чемпионата Европы на дистанции 5000 метров Первенство континента проходит в голландском Херенвене.

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На чемпионате Европы по конькобежному спорту в голландском Херенвене завершились соревнования на дистанции 5000 метров у мужчин. Россиянин Денис Юсков завоевал бронзовую медаль.

Золото досталось голландцу Патрику Русту, который пробежал 5 км за 6 минут и 8,92 секунды, установив новый рекорд катка. Второе место занял другой представитель Нидерландов Свен Крамер, проиграв победителю 1,84 секунды. Юсков показал третий результат, проиграв чемпиону Европы 3,34.

Другие представители сборной России Данила Семериков и Александр Румянцев заняли соответственно пятое и седьмое место с отставанием от Руста в 4,85 и 7,17.

Чемпионат Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях завершится 12 января. Сборная России лидирует в медальном зачете, выиграв 4 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медали.